Смотреть онлайн TSV Wetschen - ТуС Берсенбрукк 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - Нижняя Саксония: TSV Wetschen — ТуС Берсенбрукк, 12 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
Превью матча TSV Wetschen — ТуС Берсенбрукк
Команда TSV Wetschen в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 11-10. Команда ТуС Берсенбрукк, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 17-18. Команда TSV Wetschen в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ТуС Берсенбрукк забивает 2, пропускает 2.