Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн TSV Wetschen - ТуС Берсенбрукк 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияГермания - Оберлига - Нижняя Саксония: TSV WetschenТуС Берсенбрукк, 12 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .

МСК, 12 тур
Германия - Оберлига - Нижняя Саксония
TSV Wetschen
Завершен
1 : 2
25 октября 2025
ТуС Берсенбрукк
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча TSV Wetschen — ТуС Берсенбрукк

Команда TSV Wetschen в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 11-10. Команда ТуС Берсенбрукк, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 17-18. Команда TSV Wetschen в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ТуС Берсенбрукк забивает 2, пропускает 2.

Игры 12 тур
26.10.2025
Эгесторф/Лангредер
5:0
Х. Гюнебург
Завершен
26.10.2025
Ферден 04
-:-
Рехден
Отменен
26.10.2025
Вилельмшавен
-:-
Лупо-Мартини Вольфсбург
Отменен
26.10.2025
Хеслинген
-:-
Брауншвейг II
Отменен
25.10.2025
TSV Wetschen
1:2
ТуС Берсенбрукк
Завершен
25.10.2025
SV Meppen II
-:-
СВ Атлас Делменхорст
Отменен
24.10.2025
Хольтхаузен-Бьене
-:-
СК Спелле-Венхаус
Отменен
24.10.2025
Хильдешейм
-:-
МТВ Вольфенбюттел
Отменен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Торпедо Торпедо
Локомотив Локомотив
10 Ноября
19:00
ЦСКА ЦСКА
Северсталь Северсталь
10 Ноября
19:30
Спартак Спартак
Сибирь Сибирь
10 Ноября
19:30
Нефтехимик Нефтехимик
AK Барс AK Барс
10 Ноября
19:30
Динамо Москва Динамо Москва
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
10 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
ХК Сочи ХК Сочи
10 Ноября
19:10
Ижсталь Ижевск Ижсталь Ижевск
ХК Тамбов ХК Тамбов
10 Ноября
17:30
MHC Dynamo-Karelya U20 MHC Dynamo-Karelya U20
Академия Михайлова Академия Михайлова
10 Ноября
19:00
Shopify Rebellion Shopify Rebellion
Ninjas in Pyjamas Ninjas in Pyjamas
10 Ноября
20:00
Ninjas in Pyjamas Ninjas in Pyjamas
Shopify Rebellion Shopify Rebellion
10 Ноября
20:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA