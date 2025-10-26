Смотреть онлайн Ферден 04 - Рехден 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - Нижняя Саксония: Ферден 04 — Рехден, 12 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени .
Превью матча Ферден 04 — Рехден
Команда Ферден 04 в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 17-20. Команда Рехден, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 17-16. Команда Ферден 04 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Рехден забивает 2, пропускает 2.