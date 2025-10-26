Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Эгесторф/Лангредер - Х. Гюнебург 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияГермания - Оберлига - Нижняя Саксония: Эгесторф/ЛангредерХ. Гюнебург, 12 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion an der Ammerke.

МСК, 12 тур, Стадион: Stadion an der Ammerke
Германия - Оберлига - Нижняя Саксония
Эгесторф/Лангредер
Завершен
5 : 0
26 октября 2025
Х. Гюнебург
Смотреть онлайн
Превью матча Эгесторф/Лангредер — Х. Гюнебург

Команда Эгесторф/Лангредер в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 21-12. Команда Х. Гюнебург, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 9-16. Команда Эгесторф/Лангредер в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Х. Гюнебург забивает 1, пропускает 2.

Игры 12 тур
26.10.2025
Эгесторф/Лангредер
5:0
Х. Гюнебург
Завершен
26.10.2025
Ферден 04
-:-
Рехден
Отменен
26.10.2025
Вилельмшавен
-:-
Лупо-Мартини Вольфсбург
Отменен
26.10.2025
Хеслинген
-:-
Брауншвейг II
Отменен
25.10.2025
TSV Wetschen
1:2
ТуС Берсенбрукк
Завершен
25.10.2025
SV Meppen II
-:-
СВ Атлас Делменхорст
Отменен
24.10.2025
Хольтхаузен-Бьене
-:-
СК Спелле-Венхаус
Отменен
24.10.2025
Хильдешейм
-:-
МТВ Вольфенбюттел
Отменен
