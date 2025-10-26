Превью матча Эгесторф/Лангредер — Х. Гюнебург

Команда Эгесторф/Лангредер в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 21-12. Команда Х. Гюнебург, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 9-16. Команда Эгесторф/Лангредер в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Х. Гюнебург забивает 1, пропускает 2.