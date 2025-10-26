Смотреть онлайн Эгесторф/Лангредер - Х. Гюнебург 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - Нижняя Саксония: Эгесторф/Лангредер — Х. Гюнебург, 12 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion an der Ammerke.
Превью матча Эгесторф/Лангредер — Х. Гюнебург
Команда Эгесторф/Лангредер в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 21-12. Команда Х. Гюнебург, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 9-16. Команда Эгесторф/Лангредер в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Х. Гюнебург забивает 1, пропускает 2.