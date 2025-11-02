Смотреть онлайн Х. Гюнебург - Хольтхаузен-Бьене 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - Нижняя Саксония: Х. Гюнебург — Хольтхаузен-Бьене, 13 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Jahn-Stadion.
Превью матча Х. Гюнебург — Хольтхаузен-Бьене
Команда Х. Гюнебург в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 9-21. Команда Хольтхаузен-Бьене, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 11-23. Команда Х. Гюнебург в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Хольтхаузен-Бьене забивает 1, пропускает 2.