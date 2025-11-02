Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
02.11.2025

Смотреть онлайн Ферден 04 - TSV Wetschen 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияГермания - Оберлига - Нижняя Саксония: Ферден 04TSV Wetschen, 13 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .

МСК, 13 тур
Германия - Оберлига - Нижняя Саксония
Ферден 04
Завершен
3 : 1
02 ноября 2025
TSV Wetschen
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Ферден 04 — TSV Wetschen

Команда Ферден 04 в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 17-20. Команда TSV Wetschen, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 12-12. Команда Ферден 04 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. TSV Wetschen забивает 1, пропускает 1.

Игры 13 тур
02.11.2025
Х. Гюнебург
4:0
Хольтхаузен-Бьене
Завершен
02.11.2025
Ферден 04
3:1
TSV Wetschen
Завершен
02.11.2025
Лупо-Мартини Вольфсбург
0:4
Хильдешейм
Завершен
02.11.2025
СК Спелле-Венхаус
2:2
Вилельмшавен
Завершен
01.11.2025
Рехден
2:4
Брауншвейг II
Завершен
01.11.2025
СВ Атлас Делменхорст
3:2
Эгесторф/Лангредер
Завершен
01.11.2025
МТВ Вольфенбюттел
0:1
Хеслинген
Завершен
31.10.2025
ТуС Берсенбрукк
1:1
SV Meppen II
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Виртус Болонья Виртус Болонья
Анадолу Эфес Анадолу Эфес
11 Ноября
22:30
Партизан Партизан
Монако Монако
11 Ноября
22:30
Фиштаун Пингвинз Бремерхафен Фиштаун Пингвинз Бремерхафен
Ильвес Ильвес
11 Ноября
21:30
2Б Контрол Трапани 2Б Контрол Трапани
Бней Герцлия Бней Герцлия
11 Ноября
22:30
Париж Париж
Панатинаикос Панатинаикос
11 Ноября
23:00
Фенербахче Фенербахче
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
11 Ноября
22:00
Цюрих Лайонс Цюрих Лайонс
КалПа КалПа
11 Ноября
21:45
Валенсия Валенсия
Реал Мадрид Реал Мадрид
11 Ноября
22:30
Хапоэль Тель-Авив Хапоэль Тель-Авив
Баскония Баскония
11 Ноября
22:05
Донкастер Донкастер
Брэдфорд Брэдфорд
11 Ноября
22:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA