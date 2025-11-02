Смотреть онлайн Ферден 04 - TSV Wetschen 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - Нижняя Саксония: Ферден 04 — TSV Wetschen, 13 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
Превью матча Ферден 04 — TSV Wetschen
Команда Ферден 04 в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 17-20. Команда TSV Wetschen, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 12-12. Команда Ферден 04 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. TSV Wetschen забивает 1, пропускает 1.