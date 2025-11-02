Превью матча СК Спелле-Венхаус — Вилельмшавен

Команда СК Спелле-Венхаус в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 14-19. Команда Вилельмшавен, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 14-13. Команда СК Спелле-Венхаус в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Вилельмшавен забивает 1, пропускает 1.