Смотреть онлайн Лупо-Мартини Вольфсбург - Хильдешейм 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - Нижняя Саксония: Лупо-Мартини Вольфсбург — Хильдешейм, 13 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Lupo Stadio.
Превью матча Лупо-Мартини Вольфсбург — Хильдешейм
Команда Лупо-Мартини Вольфсбург в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 10-24. Команда Хильдешейм, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 23-16. Команда Лупо-Мартини Вольфсбург в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Хильдешейм забивает 2, пропускает 2.