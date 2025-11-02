Превью матча Лупо-Мартини Вольфсбург — Хильдешейм

Команда Лупо-Мартини Вольфсбург в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 10-24. Команда Хильдешейм, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 23-16. Команда Лупо-Мартини Вольфсбург в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Хильдешейм забивает 2, пропускает 2.