Смотреть онлайн Любек - Эмден 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Регионаллига - Север: Любек — Эмден, 16 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion Lohmühle.
Превью матча Любек — Эмден
Команда Любек в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 17-26. Команда Эмден, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,5 матчей завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 16-18. Команда Любек в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Эмден забивает 2, пропускает 2.