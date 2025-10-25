Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Гамбург СВ II - Ст. Паули II 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияГермания - Регионаллига - Север: Гамбург СВ IIСт. Паули II, 16 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Wolfgang-Meyer-Sportplatz.

МСК, 16 тур, Стадион: Wolfgang-Meyer-Sportplatz
Германия - Регионаллига - Север
Гамбург СВ II
Отложен
- : -
25 октября 2025
Ст. Паули II
Превью матча Гамбург СВ II — Ст. Паули II

Команда Гамбург СВ II в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 14-23. Команда Ст. Паули II, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 13-24. Команда Гамбург СВ II в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Ст. Паули II забивает 1, пропускает 2.

Игры 16 тур
26.10.2025
ВФБ Олденбург
2:2
Бремер СВ
Завершен
25.10.2025
Едделох II
4:1
Бремен II
Завершен
25.10.2025
Гамбург СВ II
-:-
Ст. Паули II
Отложен
25.10.2025
ФСВ Шёнинген
-:-
Блау-Вайс Лоне
Отложен
25.10.2025
Нордерштедт
0:3
Фленсбург
Завершен
25.10.2025
Ганновер II
1:3
ХСК Ханновер
Завершен
24.10.2025
Любек
2:2
Эмден
Завершен
24.10.2025
Альтона 93
0:2
Феникс Любек
Завершен
24.10.2025
Меппен
3:2
Дрохтерсен/А
Завершен
Комментарии к матчу
