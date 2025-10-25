Превью матча Гамбург СВ II — Ст. Паули II

Команда Гамбург СВ II в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 14-23. Команда Ст. Паули II, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 13-24. Команда Гамбург СВ II в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Ст. Паули II забивает 1, пропускает 2.