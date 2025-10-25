Смотреть онлайн Гамбург СВ II - Ст. Паули II 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Регионаллига - Север: Гамбург СВ II — Ст. Паули II, 16 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Wolfgang-Meyer-Sportplatz.
Превью матча Гамбург СВ II — Ст. Паули II
Команда Гамбург СВ II в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 14-23. Команда Ст. Паули II, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 13-24. Команда Гамбург СВ II в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Ст. Паули II забивает 1, пропускает 2.