Смотреть онлайн Едделох II - Бремен II 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Регионаллига - Север: Едделох II — Бремен II, 16 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sportplatz Jeddeloh.
Превью матча Едделох II — Бремен II
Команда Едделох II в последних 10 матчах одержала 6 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 23-12. Команда Бремен II, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 19-31. Команда Едделох II в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Бремен II забивает 2, пропускает 3.