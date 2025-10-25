Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Едделох II - Бремен II 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияГермания - Регионаллига - Север: Едделох IIБремен II, 16 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sportplatz Jeddeloh.

МСК, 16 тур, Стадион: Sportplatz Jeddeloh
Германия - Регионаллига - Север
Едделох II
Завершен
4 : 1
25 октября 2025
Бремен II
Превью матча Едделох II — Бремен II

Команда Едделох II в последних 10 матчах одержала 6 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 23-12. Команда Бремен II, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 19-31. Команда Едделох II в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Бремен II забивает 2, пропускает 3.

Игры 16 тур
26.10.2025
ВФБ Олденбург
2:2
Бремер СВ
Завершен
25.10.2025
Едделох II
4:1
Бремен II
Завершен
25.10.2025
Гамбург СВ II
-:-
Ст. Паули II
Отложен
25.10.2025
ФСВ Шёнинген
-:-
Блау-Вайс Лоне
Отложен
25.10.2025
Нордерштедт
0:3
Фленсбург
Завершен
25.10.2025
Ганновер II
1:3
ХСК Ханновер
Завершен
24.10.2025
Любек
2:2
Эмден
Завершен
24.10.2025
Альтона 93
0:2
Феникс Любек
Завершен
24.10.2025
Меппен
3:2
Дрохтерсен/А
Завершен
