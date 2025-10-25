Превью матча Едделох II — Бремен II

Команда Едделох II в последних 10 матчах одержала 6 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 23-12. Команда Бремен II, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 19-31. Команда Едделох II в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Бремен II забивает 2, пропускает 3.