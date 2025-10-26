Смотреть онлайн ВФБ Олденбург - Бремер СВ 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Регионаллига - Север: ВФБ Олденбург — Бремер СВ, 16 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Маршвег.
Превью матча ВФБ Олденбург — Бремер СВ
Команда ВФБ Олденбург в последних 10 матчах одержала 6 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 22-10. Команда Бремер СВ, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 13-12. Команда ВФБ Олденбург в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Бремер СВ забивает 1, пропускает 1.