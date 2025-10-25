Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Румыния — Romania Liga 2 : КС Динамо Бухарест — Тунари , 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .

Превью матча КС Динамо Бухарест — Тунари

Команда КС Динамо Бухарест в последних 10 матчах одержала 2 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 8-12. Команда Тунари, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 14-22. Команда КС Динамо Бухарест в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Тунари забивает 1, пропускает 2.