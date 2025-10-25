Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн КС Динамо Бухарест - Тунари 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира РумынияRomania Liga 2: КС Динамо БухарестТунари, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .

МСК, 11 тур
Romania Liga 2
КС Динамо Бухарест
89'
90'
90+3'
Завершен
3 : 1
25 октября 2025
Тунари
45+2'
Смотреть онлайн
Тунари icon
45+2'
Счет после первого тайма 0:1 : 2,1
КС Динамо Бухарест icon
89'
КС Динамо Бухарест icon
90'
КС Динамо Бухарест icon
90+3'
Матч закончился со счётом 3:1
Текстовая трансляция
14'
Угловой
Тунари - Угловой
17'
Угловой
Тунари - Угловой
19'
Угловой
КС Динамо Бухарест - Угловой
20'
Угловой
Тунари - Угловой
20'
Угловой
Тунари - Угловой
33'
Угловой
Тунари - Угловой
45+2'
Тунари - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1 : 2,1
49'
Угловой
КС Динамо Бухарест - Угловой
52'
Угловой
КС Динамо Бухарест - Угловой
56'
Угловой
КС Динамо Бухарест - Угловой
89'
Угловой
КС Динамо Бухарест - Угловой
89'
КС Динамо Бухарест - 2-ой Гол
90'
КС Динамо Бухарест - 3-ий Гол
90+3'
КС Динамо Бухарест - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:1

Превью матча КС Динамо Бухарест — Тунари

Команда КС Динамо Бухарест в последних 10 матчах одержала 2 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 8-12. Команда Тунари, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 14-22. Команда КС Динамо Бухарест в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Тунари забивает 1, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
КС Динамо Бухарест КС Динамо Бухарест
58%
Тунари Тунари
42%
Атаки
107
111
Угловые
5
5
Удары мимо ворот
8
6
Удары в створ ворот
7
2
Игры 11 тур
25.10.2025
КС Динамо Бухарест
3:1
Тунари
Завершен
25.10.2025
Конкордиа
1:2
Металул Бузау
Завершен
25.10.2025
Хунедоара
2:0
FC Bacau
Завершен
25.10.2025
Думбравита
0:0
Мускул Кампулунг
Завершен
Комментарии к матчу
