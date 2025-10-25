Смотреть онлайн Конкордиа - Металул Бузау 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Румыния — Romania Liga 2: Конкордиа — Металул Бузау, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Конкордия.
Превью матча Конкордиа — Металул Бузау
Команда Конкордиа в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 18-8. Команда Металул Бузау, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 12-5. Команда Конкордиа в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Металул Бузау забивает 1, пропускает 1.