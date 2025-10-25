Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Конкордиа - Металул Бузау 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира РумынияRomania Liga 2: КонкордиаМеталул Бузау, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Конкордия.

МСК, 11 тур, Стадион: Конкордия
Romania Liga 2
Конкордиа
74'
Завершен
1 : 2
25 октября 2025
Металул Бузау
38'
42'
Металул Бузау icon
38'
Металул Бузау icon
42'
Счет после первого тайма 0:2
Конкордиа icon
74'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
32'
Угловой
Конкордиа - Угловой
38'
Металул Бузау - 1-ый Гол
41'
Угловой
Металул Бузау - Угловой
41'
Угловой
Металул Бузау - Угловой
42'
Металул Бузау - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 0:2
47'
Угловой
Конкордиа - Угловой
60'
Угловой
Конкордиа - Угловой
61'
Угловой
Конкордиа - Угловой
66'
Угловой
Конкордиа - Угловой
74'
Угловой
Конкордиа - Угловой
74'
Конкордиа - 3-ий Гол
90+5'
Угловой
Конкордиа - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча Конкордиа — Металул Бузау

Команда Конкордиа в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 18-8. Команда Металул Бузау, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 12-5. Команда Конкордиа в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Металул Бузау забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Конкордиа Конкордиа
60%
Металул Бузау Металул Бузау
40%
Атаки
138
91
Угловые
7
2
Удары мимо ворот
4
6
Удары в створ ворот
3
3
Игры 11 тур
25.10.2025
КС Динамо Бухарест
3:1
Тунари
Завершен
25.10.2025
Конкордиа
1:2
Металул Бузау
Завершен
25.10.2025
Хунедоара
2:0
FC Bacau
Завершен
25.10.2025
Думбравита
0:0
Мускул Кампулунг
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA