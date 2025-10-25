Смотреть онлайн Думбравита - Мускул Кампулунг 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Румыния — Romania Liga 2: Думбравита — Мускул Кампулунг, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadionul Stefan Dobay.
Превью матча Думбравита — Мускул Кампулунг
Команда Думбравита в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 16-20. Команда Мускул Кампулунг, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 7-16. Команда Думбравита в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Мускул Кампулунг забивает 1, пропускает 2.