25.10.2025

Смотреть онлайн Хунедоара - FC Bacau 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира РумынияRomania Liga 2: ХунедоараFC Bacau, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Michael Klein Stadium.

МСК, 11 тур, Стадион: Michael Klein Stadium
Romania Liga 2
Хунедоара
34'
50'
Завершен
2 : 0
25 октября 2025
FC Bacau
CS Corvinul Хунедоара icon
34'
Счет после первого тайма 1:0
CS Corvinul Хунедоара icon
50'
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
7'
Угловой
FC Bacau - Угловой
8'
Угловой
CS Corvinul Хунедоара - Угловой
13'
Угловой
CS Corvinul Хунедоара - Угловой
13'
Угловой
CS Corvinul Хунедоара - Угловой
21'
Угловой
CS Corvinul Хунедоара - Угловой
25'
Угловой
CS Corvinul Хунедоара - Угловой
25'
Угловой
CS Corvinul Хунедоара - Угловой
27'
Угловой
CS Corvinul Хунедоара - Угловой
34'
Угловой
CS Corvinul Хунедоара - Угловой
34'
CS Corvinul Хунедоара - 1-ый Гол
43'
Угловой
CS Corvinul Хунедоара - Угловой
45+1'
Угловой
CS Corvinul Хунедоара - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
50'
CS Corvinul Хунедоара - 2-ой Гол
75'
Угловой
CS Corvinul Хунедоара - Угловой
77'
Угловой
FC Bacau - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча Хунедоара — FC Bacau

Команда Хунедоара в последних 10 матчах одержала 8 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 17-3. Команда FC Bacau, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 11-14. Команда Хунедоара в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 0. FC Bacau забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Хунедоара Хунедоара
73%
FC Bacau FC Bacau
27%
Атаки
156
86
Угловые
11
2
Удары мимо ворот
13
1
Удары в створ ворот
7
1
Игры 11 тур
25.10.2025
КС Динамо Бухарест
3:1
Тунари
Завершен
25.10.2025
Конкордиа
1:2
Металул Бузау
Завершен
25.10.2025
Хунедоара
2:0
FC Bacau
Завершен
25.10.2025
Думбравита
0:0
Мускул Кампулунг
Завершен
Комментарии к матчу
