Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Румыния — Romania Liga 2 : Хунедоара — FC Bacau , 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Michael Klein Stadium .

Превью матча Хунедоара — FC Bacau

Команда Хунедоара в последних 10 матчах одержала 8 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 17-3. Команда FC Bacau, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 11-14. Команда Хунедоара в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 0. FC Bacau забивает 1, пропускает 1.