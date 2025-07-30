30.07.2025
Смотреть онлайн Эстудиантес - Португеса 30.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венесуэла — Кубок Венесуэлы по футболу: Эстудиантес — Португеса, 4 тур . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Метрополитано.
МСК, 4 тур, Стадион: Метрополитано
Кубок Венесуэлы по футболу
Эстудиантес
2'
65'
Завершен
2 : 2
30 июля 2025
Португеса
66'
72'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
2'
Эстудиантес - 1-ый Гол
24'
Эстудиантес - Угловой
26'
Эстудиантес - Угловой
35'
Эстудиантес - Угловой
45+3'
Португеса FC - Незабитый пенальти
Счет после первого тайма 1:0
61'
Португеса FC - Угловой
65'
Эстудиантес - 2-ой Гол
66'
Португеса FC - 3-ий Гол
72'
Португеса FC - 4-ый Гол
83'
Португеса FC - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2
Превью матча Эстудиантес — Португеса
История последних встреч
Статистика матча
Владение мячом
56%
44%
Атаки
157
99
Угловые
3
2
Удары мимо ворот
11
8
Удары в створ ворот
8
3
Комментарии к матчу