Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
30.07.2025

Смотреть онлайн Каракас - Метрополитанос 30.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ВенесуэлаКубок Венесуэлы по футболу: КаракасМетрополитанос, 4 тур . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Олимпийский стадион.

МСК, 4 тур, Стадион: Олимпийский стадион
Кубок Венесуэлы по футболу
Каракас
61'
89'
Завершен
2 : 0
30 июля 2025
Метрополитанос
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0 : 2,3
Каракас icon
61'
Каракас icon
89'
Матч закончился со счётом 2:0 : 2,3
Текстовая трансляция
22'
Угловой
Каракас - Угловой
45+1'
Угловой
Метрополитанос - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,3
61'
Каракас - 1-ый Гол
70'
Угловой
Каракас - Угловой
70'
Угловой
Каракас - Угловой
85'
Угловой
Каракас - Угловой
87'
Угловой
Метрополитанос - Угловой
89'
Каракас - Незабитый пенальти
89'
Каракас - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 2:0 : 2,3

Превью матча Каракас — Метрополитанос

История последних встреч

Каракас
Каракас
Метрополитанос
Каракас
1 победа
1 ничья
0 побед
50%
50%
0%
27.10.2025
Метрополитанос
Метрополитанос
2:3
Каракас
Каракас
Обзор
06.08.2025
Метрополитанос
Метрополитанос
2:2
Каракас
Каракас
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Каракас Каракас
57%
Метрополитанос Метрополитанос
43%
Атаки
97
110
Угловые
4
2
Удары мимо ворот
5
4
Удары в створ ворот
5
4
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
СКА СКА
Локомотив Локомотив
27 Января
19:44
Металлург Металлург
Трактор Трактор
27 Января
17:00
Буран Воронеж Буран Воронеж
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
27 Января
19:00
Фиорентина Фиорентина
Комо Комо
27 Января
23:00
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
Горняк Учалы Горняк Учалы
27 Января
15:00
МХК Спартак МХК Спартак
Динамо-Шинник Динамо-Шинник
27 Января
18:30
Юкурит Юкурит
Таппара Таппара
27 Января
17:30
Ильвес Ильвес
Ваасан Спорт Ваасан Спорт
27 Января
17:30
ТПС ТПС
КалПа КалПа
27 Января
17:30
Аугсберг Пантер Аугсберг Пантер
Берлин Айсберен Берлин Айсберен
27 Января
21:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA