30.07.2025
Смотреть онлайн Каракас - Метрополитанос 30.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венесуэла — Кубок Венесуэлы по футболу: Каракас — Метрополитанос, 4 тур . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Олимпийский стадион.
МСК, 4 тур, Стадион: Олимпийский стадион
Кубок Венесуэлы по футболу
Каракас
61'
89'
Завершен
2 : 0
30 июля 2025
Текстовая трансляция
22'
Каракас - Угловой
45+1'
Метрополитанос - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,3
61'
Каракас - 1-ый Гол
70'
Каракас - Угловой
70'
Каракас - Угловой
85'
Каракас - Угловой
87'
Метрополитанос - Угловой
89'
Каракас - Незабитый пенальти
89'
Каракас - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 2:0 : 2,3
Превью матча Каракас — Метрополитанос
История последних встреч
Статистика матча
Владение мячом
57%
43%
Атаки
97
110
Угловые
4
2
Удары мимо ворот
5
4
Удары в створ ворот
5
4
Комментарии к матчу