

30.07.2025

Смотреть онлайн Маритимо Ла Гуайра - Академия Ансоатеги 30.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ВенесуэлаКубок Венесуэлы по футболу: Маритимо Ла ГуайраАкадемия Ансоатеги, 4 тур . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК, 4 тур
Кубок Венесуэлы по футболу
Маритимо Ла Гуайра
Завершен
0 : 0
30 июля 2025
Академия Ансоатеги
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
10'
Угловой
Академия Ансоатеги - Угловой
26'
Угловой
Академия Ансоатеги - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
48'
Угловой
CS Maritimo de La Guaira - Угловой
63'
Угловой
CS Maritimo de La Guaira - Угловой
70'
Угловой
CS Maritimo de La Guaira - Угловой
75'
Угловой
CS Maritimo de La Guaira - Угловой
90+5'
Угловой
CS Maritimo de La Guaira - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0

Превью матча Маритимо Ла Гуайра — Академия Ансоатеги

История последних встреч

Маритимо Ла Гуайра
Маритимо Ла Гуайра
Академия Ансоатеги
Маритимо Ла Гуайра
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
07.08.2025
Академия Ансоатеги
Академия Ансоатеги
3:2
Маритимо Ла Гуайра
Маритимо Ла Гуайра
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Маритимо Ла Гуайра Маритимо Ла Гуайра
58%
Академия Ансоатеги Академия Ансоатеги
42%
Атаки
128
86
Угловые
5
2
Удары мимо ворот
6
7
Удары в створ ворот
8
1
Комментарии к матчу
