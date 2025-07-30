30.07.2025
Смотреть онлайн ФК Динамо Пуэрто - Караборо 30.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венесуэла — Кубок Венесуэлы по футболу: ФК Динамо Пуэрто — Караборо, 4 тур . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
МСК, 4 тур
Кубок Венесуэлы по футболу
Завершен
0 : 1
30 июля 2025
Караборо
16'
Текстовая трансляция
16'
Караборо - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
48'
ФК Динамо Пуэрто - Угловой
55'
ФК Динамо Пуэрто - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1
Превью матча ФК Динамо Пуэрто — Караборо
История последних встреч
ФК Динамо Пуэрто
Караборо
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
06.08.2025
Караборо
5:0
ФК Динамо Пуэрто
Статистика матча
Владение мячом
58%
42%
Атаки
92
83
Угловые
2
0
Удары мимо ворот
12
2
Удары в створ ворот
3
2
