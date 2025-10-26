Смотреть онлайн Акритас Хлоракас - Омония Арадипу 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кипр — Чемпионат Кипра по футболу. Первый дивизион: Акритас Хлоракас — Омония Арадипу, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stelios Kyriakidis. Судить этот матч будет Kyriakos Athanasiou.
Превью матча Акритас Хлоракас — Омония Арадипу
Команда Акритас Хлоракас в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 10-13. Команда Омония Арадипу, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 4-11. Команда Акритас Хлоракас в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Омония Арадипу забивает 0, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Kyriakos Athanasiou (Кипр).
За последние 6 матчей судья показал 27 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.5 за матч) и 3 красных (в среднем 0.5 за матч)
В 50% (3 из 6 матчей) Kyriakos Athanasiou назначал пенальти