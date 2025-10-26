Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Акритас Хлоракас - Омония Арадипу 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КипрЧемпионат Кипра по футболу. Первый дивизион: Акритас ХлоракасОмония Арадипу, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stelios Kyriakidis. Судить этот матч будет Kyriakos Athanasiou.

МСК, 8 тур, Стадион: Stelios Kyriakidis
Чемпионат Кипра по футболу. Первый дивизион
Акритас Хлоракас
Завершен
0 : 1
26 октября 2025
Омония Арадипу
23'
Омония Арадипу icon
23'
Счет после первого тайма 0:1
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
23'
Омония Арадипу - 1-ый Гол
25'
Угловой
Омония Арадипу - Угловой
45+2'
Угловой
Акритас Хлоракас - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
63'
Угловой
Акритас Хлоракас - Угловой
65'
Угловой
Омония Арадипу - Угловой
79'
Угловой
Омония Арадипу - Угловой
84'
Угловой
Акритас Хлоракас - Угловой
90+2'
Угловой
Акритас Хлоракас - Угловой
90+5'
Акритас Хлоракас - Незабитый пенальти
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Акритас Хлоракас — Омония Арадипу

Команда Акритас Хлоракас в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 10-13. Команда Омония Арадипу, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 4-11. Команда Акритас Хлоракас в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Омония Арадипу забивает 0, пропускает 1.

Акритас Хлоракас Акритас Хлоракас
6
Швейцария
Chris Kablan
9
Венесуэла
Jose Romo
17
Колумбия
Yair Castro
16
Нигерия
Izuchukwu Anthony
29
Кипр
Nearchos Zinonos
7
Гвинея
Thierno Barry
1
Албания
Клетон Пернтреу
28
Беларусь
Pavel Zabelin
11
Кипр
Andreas Athanasiou
23
Германия
Эмануэль Таффершофер
19
Кипр
Томас Ионноу
Тренер
Кипр
Александрос Гарпозис
Омония Арадипу Омония Арадипу
10
Франция
Jaly Mouaddib
30
Richard Alexandre
34
Португалия
Данни Энрикеш
8
Хорватия
Niko Havelka
14
Нидерланды
Jeremy Van Mullem
22
Кипр
Минас Антониу
9
Кипр
Giorgos Pontikos
35
Кипр
Paris Polykarpou
12
Сербия
Ivan Kostic
7
Гвинея-Бисау
Джоржиньо
3
Швеция
Себастьян Ринг
Тренер
Кипр
Marinos Satsias

Статистика матча

Владение мячом
Акритас Хлоракас Акритас Хлоракас
58%
Омония Арадипу Омония Арадипу
42%
Атаки
103
87
Угловые
4
3
Удары мимо ворот
13
12
Удары в створ ворот
4
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Kyriakos Athanasiou (Кипр).

икон Карточки

За последние 6 матчей судья показал 27 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.5 за матч) и 3 красных (в среднем 0.5 за матч)

icon Пенальти

В 50% (3 из 6 матчей) Kyriakos Athanasiou назначал пенальти

Игры 8 тур
27.10.2025
Омония Никосия
2:1
Пафос ФК
Завершен
27.10.2025
АЕК Ларнака
1:1
Апоэл Никосия
Завершен
26.10.2025
АЕЛ Лимасол
1:0
Krasava ENY Ypsonas
Завершен
26.10.2025
Фамагуста
1:1
Арис Лимасол
Завершен
26.10.2025
Акритас Хлоракас
0:1
Омония Арадипу
Завершен
25.10.2025
Никосиа
2:2
Аполлон Лимассоль
Завершен
