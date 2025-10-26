Смотреть онлайн АЕЛ Лимасол - Krasava ENY Ypsonas 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кипр — Чемпионат Кипра по футболу. Первый дивизион: АЕЛ Лимасол — Krasava ENY Ypsonas, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Alphamega Stadium. Судить этот матч будет Konstantinos Photiou.
Превью матча АЕЛ Лимасол — Krasava ENY Ypsonas
Команда АЕЛ Лимасол в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 14-15. Команда Krasava ENY Ypsonas, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 5-9. Команда АЕЛ Лимасол в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Krasava ENY Ypsonas забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Konstantinos Photiou (Кипр).
За последние 5 матчей судья показал 33 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6.6 за матч) и 1 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 40% (2 из 5 матчей) Konstantinos Photiou назначал пенальти