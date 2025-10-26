Превью матча АЕЛ Лимасол — Krasava ENY Ypsonas

Команда АЕЛ Лимасол в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 14-15. Команда Krasava ENY Ypsonas, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 5-9. Команда АЕЛ Лимасол в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Krasava ENY Ypsonas забивает 1, пропускает 1.