26.10.2025

Смотреть онлайн АЕЛ Лимасол - Krasava ENY Ypsonas 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КипрЧемпионат Кипра по футболу. Первый дивизион: АЕЛ ЛимасолKrasava ENY Ypsonas, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Alphamega Stadium. Судить этот матч будет Konstantinos Photiou.

МСК, 8 тур, Стадион: Alphamega Stadium
Чемпионат Кипра по футболу. Первый дивизион
АЕЛ Лимасол
87'
Завершен
1 : 0
26 октября 2025
Krasava ENY Ypsonas
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
АЕЛ Лимасол icon
87'
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
2'
Угловой
АЕЛ Лимасол - Угловой
4'
Угловой
Krasava ENY Ypsonas - Угловой
18'
Угловой
АЕЛ Лимасол - Угловой
24'
Угловой
АЕЛ Лимасол - Угловой
25'
Угловой
АЕЛ Лимасол - Угловой
50'
Угловой
Krasava ENY Ypsonas - Угловой
62'
Угловой
Krasava ENY Ypsonas - Угловой
63'
Угловой
АЕЛ Лимасол - Угловой
84'
Угловой
Krasava ENY Ypsonas - Угловой
87'
АЕЛ Лимасол - 1-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча АЕЛ Лимасол — Krasava ENY Ypsonas

Команда АЕЛ Лимасол в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 14-15. Команда Krasava ENY Ypsonas, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 5-9. Команда АЕЛ Лимасол в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Krasava ENY Ypsonas забивает 1, пропускает 1.

АЕЛ Лимасол АЕЛ Лимасол
13
Мексика
Гильермо Очоа
6
Северная Македония
Davor Zdravkovski
33
Кипр
Андреас Макрис
15
Сербия
Dusan Stefvanovic
97
Камерун
Stephane Paul Keller
11
ЮАР
Лютер Сингх
25
Кипр
Андреас Панагиту Филиотис
24
Руанда
Emmanuel Imanishimwe
19
Сербия
Ivan Milosavljevic
45
Италия
Фернандо Форестиери
26
Сербия
Неманья Главчич
Тренер
Португалия
Hugo Martins
Krasava ENY Ypsonas Krasava ENY Ypsonas
91
Хорватия
Mislav Zadro
6
Кипр
Ivan Chavdarov Pankov
3
Доминиканская Республика
Luiyi de Lucas
12
Гвинея
Algassime Bah
28
Франция
Yassine Bahassa
5
Кипр
Irodotos Christodoulou
23
Аргентина
Manuel De Iriondo
29
Марокко
Issam Chebake
10
Франция
Максим До Коуто
20
Польша
Patryk Lipski
8
Франция
Кертис Йебли
Тренер
Северная Македония
Цедомир Яневски

Статистика матча

Владение мячом
АЕЛ Лимасол АЕЛ Лимасол
49%
Krasava ENY Ypsonas Krasava ENY Ypsonas
51%
Атаки
85
104
Угловые
5
4
Удары мимо ворот
4
4
Удары в створ ворот
3
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Konstantinos Photiou (Кипр).

икон Карточки

За последние 5 матчей судья показал 33 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6.6 за матч) и 1 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 40% (2 из 5 матчей) Konstantinos Photiou назначал пенальти

Игры 8 тур
27.10.2025
Омония Никосия
2:1
Пафос ФК
Завершен
27.10.2025
АЕК Ларнака
1:1
Апоэл Никосия
Завершен
26.10.2025
АЕЛ Лимасол
1:0
Krasava ENY Ypsonas
Завершен
26.10.2025
Фамагуста
1:1
Арис Лимасол
Завершен
26.10.2025
Акритас Хлоракас
0:1
Омония Арадипу
Завершен
25.10.2025
Никосиа
2:2
Аполлон Лимассоль
Завершен
Комментарии к матчу
