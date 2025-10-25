Смотреть онлайн Никосиа - Аполлон Лимассоль 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кипр — Чемпионат Кипра по футболу. Первый дивизион: Никосиа — Аполлон Лимассоль, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе ГСП. Судить этот матч будет Andreas Tehrany.
Превью матча Никосиа — Аполлон Лимассоль
Команда Никосиа в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 7-10. Команда Аполлон Лимассоль, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 18-11. Команда Никосиа в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Аполлон Лимассоль забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 06 августа 2025 на поле команды Аполлон Лимассоль, в том матче победу одержали хозяева.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Andreas Tehrany (Кипр).
За последние 5 матчей судья показал 24 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.8 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 40% (2 из 5 матчей) Andreas Tehrany назначал пенальти