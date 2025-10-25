Превью матча Никосиа — Аполлон Лимассоль

Команда Никосиа в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 7-10. Команда Аполлон Лимассоль, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 18-11. Команда Никосиа в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Аполлон Лимассоль забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 06 августа 2025 на поле команды Аполлон Лимассоль, в том матче победу одержали хозяева.