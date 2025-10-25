Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Никосиа - Аполлон Лимассоль 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КипрЧемпионат Кипра по футболу. Первый дивизион: НикосиаАполлон Лимассоль, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе ГСП. Судить этот матч будет Andreas Tehrany.

МСК, 8 тур, Стадион: ГСП
Чемпионат Кипра по футболу. Первый дивизион
Никосиа
44'
90+7'
Завершен
2 : 2
25 октября 2025
Аполлон Лимассоль
77'
90+4'
Никосиа icon
44'
Счет после первого тайма 1:0
Аполлон Лимассоль icon
77'
Аполлон Лимассоль icon
90+4'
Никосиа icon
90+7'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Аполлон Лимассоль - Угловой
17'
Угловой
Аполлон Лимассоль - Угловой
17'
Угловой
Аполлон Лимассоль - Угловой
18'
Угловой
Аполлон Лимассоль - Угловой
19'
Угловой
Аполлон Лимассоль - Угловой
21'
Угловой
Никосиа - Угловой
44'
Угловой
Никосиа - Угловой
44'
Никосиа - 1-ый Гол
45+4'
Угловой
Никосиа - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
49'
Угловой
Аполлон Лимассоль - Угловой
53'
Угловой
Никосиа - Угловой
71'
Угловой
Аполлон Лимассоль - Угловой
72'
Угловой
Аполлон Лимассоль - Угловой
77'
Аполлон Лимассоль - 2-ой Гол
80'
Угловой
Аполлон Лимассоль - Угловой
90+4'
Аполлон Лимассоль - 3-ий Гол
90+7'
Угловой
Никосиа - Угловой
90+7'
Никосиа - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:2

Превью матча Никосиа — Аполлон Лимассоль

Команда Никосиа в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 7-10. Команда Аполлон Лимассоль, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 18-11. Команда Никосиа в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Аполлон Лимассоль забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 06 августа 2025 на поле команды Аполлон Лимассоль, в том матче победу одержали хозяева.

Никосиа Никосиа
31
Грузия
Revazi Injgia
34
Гвинея-Бисау
Жоау Мариу
55
Португалия
Энрике Гомеш
6
Нидерланды
Орхан Джепар
20
Португалия
Жоау Тавареш
9
Кипр
Iasonas Pikis
37
Кипр
Leonidas Konomis
45
Греция
Gerasimos Bakadimas
94
Бразилия
Mauricio
99
Босния и Герцеговина
Vladimir Bradonjic
1
Греция
Кристос Таличманидис
Тренер
Греция
Georgios Kostis
Аполлон Лимассоль Аполлон Лимассоль
27
Франция
Гаэтан Вайссбек
8
Чехия
Яромир Жмрал
10
Кабо-Верде
Гарри Родригес
2
Греция
Праксителис Воурос
26
Кипр
Andreas Shikkis
23
Испания
Брандон Томас
41
Нидерланды
Петер Лееувенбурх
44
Чехия
Йозеф Квида
9
Испания
Sergio Castel
50
Сербия
Лазар Маркович
5
Англия
Morgan Brown
Тренер
Кипр
Софронис Августи

История последних встреч

Никосиа
Никосиа
Аполлон Лимассоль
Никосиа
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
06.08.2025
Аполлон Лимассоль
Аполлон Лимассоль
3:2
Никосиа
Никосиа
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Никосиа Никосиа
47%
Аполлон Лимассоль Аполлон Лимассоль
53%
Атаки
104
140
Угловые
5
9
Удары мимо ворот
6
11
Удары в створ ворот
3
8

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Andreas Tehrany (Кипр).

икон Карточки

За последние 5 матчей судья показал 24 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.8 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 40% (2 из 5 матчей) Andreas Tehrany назначал пенальти

Игры 8 тур
27.10.2025
Омония Никосия
2:1
Пафос ФК
Завершен
27.10.2025
АЕК Ларнака
1:1
Апоэл Никосия
Завершен
26.10.2025
АЕЛ Лимасол
1:0
Krasava ENY Ypsonas
Завершен
26.10.2025
Фамагуста
1:1
Арис Лимасол
Завершен
26.10.2025
Акритас Хлоракас
0:1
Омония Арадипу
Завершен
25.10.2025
Никосиа
2:2
Аполлон Лимассоль
Завершен
Комментарии к матчу
