26.10.2025

Смотреть онлайн Фамагуста - Арис Лимасол 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КипрЧемпионат Кипра по футболу. Первый дивизион: ФамагустаАрис Лимасол, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Антонис Пападопулос. Судить этот матч будет Nikolas Liotatis.

МСК, 8 тур, Стадион: Антонис Пападопулос
Чемпионат Кипра по футболу. Первый дивизион
Фамагуста
30'
Завершен
1 : 1
26 октября 2025
Арис Лимасол
31'
Смотреть онлайн
Фамагуста icon
30'
Арис Лимасол icon
31'
Счет после первого тайма 1:1
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Арис Лимасол - Угловой
13'
Угловой
Арис Лимасол - Угловой
30'
Фамагуста - 1-ый Гол
31'
Арис Лимасол - 2-ой Гол
34'
Угловой
Арис Лимасол - Угловой
40'
Угловой
Арис Лимасол - Угловой
43'
Угловой
Фамагуста - Угловой
45'
Угловой
Фамагуста - Угловой
45+2'
Угловой
Арис Лимасол - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
52'
Угловой
Фамагуста - Угловой
60'
Угловой
Фамагуста - Угловой
75'
Угловой
Фамагуста - Угловой
75'
Угловой
Фамагуста - Угловой
90'
Угловой
Арис Лимасол - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Фамагуста — Арис Лимасол

Команда Фамагуста в последних 10 матчах одержала 1 победа , 4 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 10-17. Команда Арис Лимасол, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 18-8. Команда Фамагуста в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Арис Лимасол забивает 2, пропускает 1.

Фамагуста Фамагуста
31
Швеция
Эмиль Бергстрём
20
Гана
Клиффорд Абоаге
6
Италия
Стефано Сенси
9
Сербия
Stefan Vukic
5
Португалия
Кико
45
Бразилия
Gabriel Furtado
90
Украина
Роман Безус
22
Кипр
Konstantinos Sergiou
1
Кипр
Константинос Панайи
4
Кипр
Костакис Артиматас
32
Аргентина
Fabio Elian Sosa Vivaldi
Тренер
Грузия
Темур Кецбайа
Арис Лимасол Арис Лимасол
76
Кипр
Charalampos Charalampous
10
ЮАР
Mihlali Mayambela
66
Нидерланды
Jaden Sean Montnor
14
Сенегал
Yannick Gomis
11
Грузия
Гиорги Квилитая
7
Бразилия
Андерсон Коррейя
6
Англия
Коннор Голдсан
22
Сербия
Велько Николич
2
Франция
Gedeon Kalulu
27
Нигерия
Леон Балогун
25
Англия
Вес Фодерингхам
Тренер
Беларусь
Артем Радков

Статистика матча

Владение мячом
Фамагуста Фамагуста
45%
Арис Лимасол Арис Лимасол
55%
Атаки
75
85
Угловые
6
6
Удары мимо ворот
3
7
Удары в створ ворот
4
6

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Nikolas Liotatis (Кипр).

икон Карточки

За последние 3 матчей судья показал 17 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.7 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 100% (3 из 3 матчей) Nikolas Liotatis назначал пенальти

Комментарии к матчу
