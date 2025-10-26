Смотреть онлайн Фамагуста - Арис Лимасол 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кипр — Чемпионат Кипра по футболу. Первый дивизион: Фамагуста — Арис Лимасол, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Антонис Пападопулос. Судить этот матч будет Nikolas Liotatis.
Превью матча Фамагуста — Арис Лимасол
Команда Фамагуста в последних 10 матчах одержала 1 победа , 4 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 10-17. Команда Арис Лимасол, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 18-8. Команда Фамагуста в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Арис Лимасол забивает 2, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Nikolas Liotatis (Кипр).
За последние 3 матчей судья показал 17 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.7 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 100% (3 из 3 матчей) Nikolas Liotatis назначал пенальти