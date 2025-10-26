Превью матча Фамагуста — Арис Лимасол

Команда Фамагуста в последних 10 матчах одержала 1 победа , 4 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 10-17. Команда Арис Лимасол, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 18-8. Команда Фамагуста в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Арис Лимасол забивает 2, пропускает 1.