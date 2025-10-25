Смотреть онлайн ФК Сокол Ланжгот - Батов 1930 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — Czechia 4. Liga: ФК Сокол Ланжгот — Батов 1930, 13 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion Na Slajsi.
Превью матча ФК Сокол Ланжгот — Батов 1930
Команда ФК Сокол Ланжгот в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 19-14. Команда Батов 1930, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 16-17. Команда ФК Сокол Ланжгот в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Батов 1930 забивает 2, пропускает 2.