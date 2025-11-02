Смотреть онлайн Turnov - ТЙ Свитави 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — Czechia 4. Liga: Turnov — ТЙ Свитави, 13 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
Превью матча Turnov — ТЙ Свитави
Команда Turnov в последних 10 матчах одержала 7 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 28-20. Команда ТЙ Свитави, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 8-33. Команда Turnov в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. ТЙ Свитави забивает 1, пропускает 3.