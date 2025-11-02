Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Turnov - ТЙ Свитави 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧехияCzechia 4. Liga: TurnovТЙ Свитави, 13 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .

МСК, 13 тур
Czechia 4. Liga
Turnov
Завершен
3 : 3
02 ноября 2025
ТЙ Свитави
Превью матча Turnov — ТЙ Свитави

Команда Turnov в последних 10 матчах одержала 7 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 28-20. Команда ТЙ Свитави, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 8-33. Команда Turnov в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. ТЙ Свитави забивает 1, пропускает 3.

Игры 13 тур
02.11.2025
Spartak Police Nad Metuji
-:-
Глинско
Отложен
02.11.2025
Милевско
4:3
TJ Milin
Завершен
02.11.2025
Turnov
3:3
ТЙ Свитави
Завершен
01.11.2025
Темпо
1:1
Слани
Завершен
01.11.2025
SK Rapid Psary
0:7
FK Usti nad Labem B
Завершен
01.11.2025
Slovan Hradek nad Nisou
0:2
Космоносу
Завершен
01.11.2025
СК Високе-Мито
2:1
Каслав
Завершен
01.11.2025
ФК Добровице
0:4
Хлумец НК
Завершен
01.11.2025
Спартак Собеслав
4:0
TJ Prestice B
Завершен
01.11.2025
Искра Домажлице II
1:1
ФК Комаров
Завершен
01.11.2025
ФК Горжовицко
2:2
Тахов
Завершен
01.11.2025
Петршин Плзень II
0:1
Чески Крумлов
Завершен
01.11.2025
ФК Сенко Дубравка
2:1
FC Krimice
Завершен
01.11.2025
ТЖ Спойе Прага
2:0
Метеор
Завершен
01.11.2025
Пршеперже
3:2
ФК Наход
Завершен
01.11.2025
Штети
2:1
Секо Лоуни
Завершен
01.11.2025
Уезд Прага 4
2:0
Виктория Марианске-Лазне
Завершен
01.11.2025
FK Horni Redice
3:0
Брандис-над-Лабем
Завершен
01.11.2025
Бенесов
1:1
Повлтавска
Завершен
01.11.2025
ФК Олимпие Брезова
1:1
ФК Предни Копанина
Завершен
01.11.2025
МФК Хрудим Б
1:2
ФК Трутнов
Завершен
31.10.2025
Хомутов
1:1
ФК Остров
Завершен
31.10.2025
Карловы Вары
1:1
Соколов
Завершен
28.10.2025
Зноймо
-:-
Спарта Брно
Отложен
26.10.2025
ССК Биловец
6:3
Фридлант-над-Остравици
Завершен
