Смотреть онлайн Милевско - TJ Milin 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — Czechia 4. Liga: Милевско — TJ Milin, 13 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
Превью матча Милевско — TJ Milin
Команда Милевско в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 13-24. Команда TJ Milin, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 13-20. Команда Милевско в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. TJ Milin забивает 1, пропускает 2.