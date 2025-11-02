Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — Czechia 4. Liga : Spartak Police Nad Metuji — Глинско , 13 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .

Превью матча Spartak Police Nad Metuji — Глинско

Команда Spartak Police Nad Metuji в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 13-26. Команда Глинско, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 21-18. Команда Spartak Police Nad Metuji в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 3. Глинско забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 июня 2025 на поле команды Spartak Police Nad Metuji, в том матче победу одержали хозяева.