Смотреть онлайн Татран Вшеховице - ФК Страни 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — Czechia 4. Liga: Татран Вшеховице — ФК Страни, 13 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion Všechovice.
Превью матча Татран Вшеховице — ФК Страни
Команда Татран Вшеховице в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 22-22. Команда ФК Страни, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 16-12. Команда Татран Вшеховице в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. ФК Страни забивает 2, пропускает 1.