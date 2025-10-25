Смотреть онлайн Елко Холесов - Бзенец 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — Czechia 4. Liga: Елко Холесов — Бзенец, 13 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени .
Превью матча Елко Холесов — Бзенец
Команда Елко Холесов в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 14-25. Команда Бзенец, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 18-22. Команда Елко Холесов в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 3. Бзенец забивает 2, пропускает 2.