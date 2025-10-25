Смотреть онлайн Ухерски - Скаштице 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — Czechia 4. Liga: Ухерски — Скаштице, 13 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Orelsky stadion.
Превью матча Ухерски — Скаштице
Команда Ухерски в последних 10 матчах одержала 8 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 21-8. Команда Скаштице, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 10-27. Команда Ухерски в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Скаштице забивает 1, пропускает 3.