Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — Czechia 4. Liga : ССК Биловец — Фридлант-над-Остравици , 13 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени .

Превью матча ССК Биловец — Фридлант-над-Остравици

Команда ССК Биловец в последних 10 матчах одержала 7 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 24-16. Команда Фридлант-над-Остравици, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 16-9. Команда ССК Биловец в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Фридлант-над-Остравици забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 мая 2025 на поле команды ССК Биловец, в том матче победу одержали хозяева.