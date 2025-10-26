Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн ССК Биловец - Фридлант-над-Остравици 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧехияCzechia 4. Liga: ССК БиловецФридлант-над-Остравици, 13 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени .

МСК, 13 тур
Czechia 4. Liga
ССК Биловец
4'
7'
12'
22'
26'
59'
Завершен
6 : 3
26 октября 2025
Фридлант-над-Остравици
8'
61'
83'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
ССК Биловец icon
4'
ССК Биловец icon
7'
Фридлант-над-Остравици icon
8'
ССК Биловец icon
12'
ССК Биловец icon
22'
ССК Биловец icon
26'
Счет после первого тайма 5:1
ССК Биловец icon
59'
Фридлант-над-Остравици icon
61'
Фридлант-над-Остравици icon
83'
Текстовая трансляция
1'
Угловой
ССК Биловец - Угловой
2'
Угловой
ССК Биловец - Угловой
4'
ССК Биловец - 1-ый Гол
7'
ССК Биловец - Незабитый пенальти
7'
ССК Биловец - 2-ой Гол
8'
Фридлант-над-Остравици - 3-ий Гол
11'
Угловой
Фридлант-над-Остравици - Угловой
11'
Угловой
Фридлант-над-Остравици - Угловой
12'
ССК Биловец - 4-ый Гол
15'
Угловой
Фридлант-над-Остравици - Угловой
22'
ССК Биловец - 5-ый Гол
26'
ССК Биловец - 6-ый Гол
35'
Угловой
ССК Биловец - Угловой
39'
Угловой
ССК Биловец - Угловой
Счет после первого тайма 5:1
48'
Угловой
Фридлант-над-Остравици - Угловой
59'
ССК Биловец - 7-ый Гол
61'
Фридлант-над-Остравици - 8-ый Гол
67'
Угловой
Фридлант-над-Остравици - Угловой
71'
Угловой
Фридлант-над-Остравици - Угловой
83'
Фридлант-над-Остравици - 9-ый Гол

Превью матча ССК Биловец — Фридлант-над-Остравици

Команда ССК Биловец в последних 10 матчах одержала 7 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 24-16. Команда Фридлант-над-Остравици, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 16-9. Команда ССК Биловец в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Фридлант-над-Остравици забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 мая 2025 на поле команды ССК Биловец, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

ССК Биловец
ССК Биловец
Фридлант-над-Остравици
ССК Биловец
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
25.05.2025
ССК Биловец
ССК Биловец
1:0
Фридлант-над-Остравици
Фридлант-над-Остравици
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
ССК Биловец ССК Биловец
39%
Фридлант-над-Остравици Фридлант-над-Остравици
61%
Атаки
81
120
Угловые
4
6
Удары мимо ворот
2
8
Удары в створ ворот
7
3
Игры 13 тур
02.11.2025
Spartak Police Nad Metuji
-:-
Глинско
Отложен
02.11.2025
Милевско
4:3
TJ Milin
Завершен
02.11.2025
Turnov
3:3
ТЙ Свитави
Завершен
01.11.2025
Темпо
1:1
Слани
Завершен
01.11.2025
SK Rapid Psary
0:7
FK Usti nad Labem B
Завершен
01.11.2025
Slovan Hradek nad Nisou
0:2
Космоносу
Завершен
01.11.2025
СК Високе-Мито
2:1
Каслав
Завершен
01.11.2025
ФК Добровице
0:4
Хлумец НК
Завершен
01.11.2025
Спартак Собеслав
4:0
TJ Prestice B
Завершен
01.11.2025
Искра Домажлице II
1:1
ФК Комаров
Завершен
01.11.2025
ФК Горжовицко
2:2
Тахов
Завершен
01.11.2025
Петршин Плзень II
0:1
Чески Крумлов
Завершен
01.11.2025
ФК Сенко Дубравка
2:1
FC Krimice
Завершен
01.11.2025
ТЖ Спойе Прага
2:0
Метеор
Завершен
01.11.2025
Пршеперже
3:2
ФК Наход
Завершен
01.11.2025
Штети
2:1
Секо Лоуни
Завершен
01.11.2025
Уезд Прага 4
2:0
Виктория Марианске-Лазне
Завершен
01.11.2025
FK Horni Redice
3:0
Брандис-над-Лабем
Завершен
01.11.2025
Бенесов
1:1
Повлтавска
Завершен
01.11.2025
ФК Олимпие Брезова
1:1
ФК Предни Копанина
Завершен
01.11.2025
МФК Хрудим Б
1:2
ФК Трутнов
Завершен
31.10.2025
Хомутов
1:1
ФК Остров
Завершен
31.10.2025
Карловы Вары
1:1
Соколов
Завершен
28.10.2025
Зноймо
-:-
Спарта Брно
Отложен
26.10.2025
ССК Биловец
6:3
Фридлант-над-Остравици
Завершен
26.10.2025
ФК Шумперк
0:0
SK Zabreh
Завершен
26.10.2025
Далниц Спержице
1:0
Пелхимов
Завершен
26.10.2025
Сокол Тасовице
2:1
FS Trebic
Завершен
26.10.2025
Вельке
2:1
АФК Гумполец
Завершен
26.10.2025
Опава В
2:1
Чески Тесин
Завершен
26.10.2025
Хавиров
2:1
ФК Богумин
Завершен
25.10.2025
ФК Сокол Ланжгот
1:1
Батов 1930
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Эльче Эльче
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
7 Ноября
23:00
Нефтехимик Нефтехимик
Салават Юлаев Салават Юлаев
7 Ноября
19:00
Олимпиакос Олимпиакос
Партизан Партизан
7 Ноября
22:15
Пиза Пиза
Кремонезе Кремонезе
7 Ноября
22:45
Париж Париж
Ренн Ренн
7 Ноября
22:45
Gaimin Gladiators Gaimin Gladiators
Bounty Hunters Bounty Hunters
7 Ноября
20:00
Вердер Бремен Вердер Бремен
Вольфсбург Вольфсбург
7 Ноября
22:30
Анадолу Эфес Анадолу Эфес
Милан Милан
7 Ноября
20:30
Аль-Наджма Аль-Наджма
Аль-Хилал Аль-Хилал
7 Ноября
20:30
Дизель Пенза Дизель Пенза
Норильск Норильск
7 Ноября
19:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA