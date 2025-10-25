Смотреть онлайн Бржидлична - Стонава 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — Czechia 4. Liga: Бржидлична — Стонава, 13 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени .
Превью матча Бржидлична — Стонава
Команда Бржидлична в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 11-20. Команда Стонава, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 13-17. Команда Бржидлична в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Стонава забивает 1, пропускает 2.