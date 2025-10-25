Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Бржидлична - Стонава 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧехияCzechia 4. Liga: БржидличнаСтонава, 13 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени .

МСК, 13 тур
Czechia 4. Liga
Бржидлична
Завершен
1 : 1
25 октября 2025
Стонава
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Бржидлична — Стонава

Команда Бржидлична в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 11-20. Команда Стонава, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 13-17. Команда Бржидлична в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Стонава забивает 1, пропускает 2.

Игры 13 тур
02.11.2025
Spartak Police Nad Metuji
-:-
Глинско
Отложен
02.11.2025
Милевско
4:3
TJ Milin
Завершен
02.11.2025
Turnov
3:3
ТЙ Свитави
Завершен
01.11.2025
Темпо
1:1
Слани
Завершен
01.11.2025
SK Rapid Psary
0:7
FK Usti nad Labem B
Завершен
01.11.2025
Slovan Hradek nad Nisou
0:2
Космоносу
Завершен
01.11.2025
СК Високе-Мито
2:1
Каслав
Завершен
01.11.2025
ФК Добровице
0:4
Хлумец НК
Завершен
01.11.2025
Спартак Собеслав
4:0
TJ Prestice B
Завершен
01.11.2025
Искра Домажлице II
1:1
ФК Комаров
Завершен
01.11.2025
ФК Горжовицко
2:2
Тахов
Завершен
01.11.2025
Петршин Плзень II
0:1
Чески Крумлов
Завершен
01.11.2025
ФК Сенко Дубравка
2:1
FC Krimice
Завершен
01.11.2025
ТЖ Спойе Прага
2:0
Метеор
Завершен
01.11.2025
Пршеперже
3:2
ФК Наход
Завершен
01.11.2025
Штети
2:1
Секо Лоуни
Завершен
01.11.2025
Уезд Прага 4
2:0
Виктория Марианске-Лазне
Завершен
01.11.2025
FK Horni Redice
3:0
Брандис-над-Лабем
Завершен
01.11.2025
Бенесов
1:1
Повлтавска
Завершен
01.11.2025
ФК Олимпие Брезова
1:1
ФК Предни Копанина
Завершен
01.11.2025
МФК Хрудим Б
1:2
ФК Трутнов
Завершен
31.10.2025
Хомутов
1:1
ФК Остров
Завершен
31.10.2025
Карловы Вары
1:1
Соколов
Завершен
28.10.2025
Зноймо
-:-
Спарта Брно
Отложен
26.10.2025
ССК Биловец
6:3
Фридлант-над-Остравици
Завершен
26.10.2025
ФК Шумперк
0:0
SK Zabreh
Завершен
26.10.2025
Далниц Спержице
1:0
Пелхимов
Завершен
26.10.2025
Сокол Тасовице
2:1
FS Trebic
Завершен
26.10.2025
Вельке
2:1
АФК Гумполец
Завершен
26.10.2025
Опава В
2:1
Чески Тесин
Завершен
26.10.2025
Хавиров
2:1
ФК Богумин
Завершен
25.10.2025
ФК Сокол Ланжгот
1:1
Батов 1930
Завершен
25.10.2025
Татран Вшеховице
1:1
ФК Страни
Завершен
25.10.2025
Елко Холесов
2:4
Бзенец
Завершен
25.10.2025
Бржецлав
1:2
Штернберк
Завершен
25.10.2025
Ухерски
4:1
Скаштице
Завершен
25.10.2025
Бржидлична
1:1
Стонава
Завершен
25.10.2025
FK Petrvald na Morave
1:2
Вратимов
Завершен
25.10.2025
Валашске Мезиржичи
3:2
Искра Рымаров
Завершен
25.10.2025
ФК Спартак Велька-Битеш
2:1
Сазавоу
Завершен
25.10.2025
Нови-Йичин
0:1
Пуста Полом
Завершен
25.10.2025
Славицин
1:1
ФК Нове-Сади
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Челси Челси
Вулвергемптон Вулвергемптон
8 Ноября
23:00
Ювентус Ювентус
Торино Торино
8 Ноября
20:00
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Леванте Леванте
8 Ноября
20:30
Гамбург Гамбург
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
8 Ноября
17:30
Хирона Хирона
Алавес Алавес
8 Ноября
16:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
8 Ноября
15:30
Локомотив Локомотив
AK Барс AK Барс
8 Ноября
17:00
Унион Берлин Унион Берлин
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
8 Ноября
17:30
Динамо Москва Динамо Москва
СКА СКА
8 Ноября
19:30
Монако Монако
Ланс Ланс
8 Ноября
23:05
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA