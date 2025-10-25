Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — Czechia 4. Liga : FK Petrvald na Morave — Вратимов , 13 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени .

Превью матча FK Petrvald na Morave — Вратимов

Команда FK Petrvald na Morave в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 23-12. Команда Вратимов, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 12-20. Команда FK Petrvald na Morave в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Вратимов забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 мая 2025 на поле команды FK Petrvald na Morave, в том матче победу одержали хозяева.