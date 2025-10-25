Смотреть онлайн Валашске Мезиржичи - Искра Рымаров 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — Czechia 4. Liga: Валашске Мезиржичи — Искра Рымаров, 13 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadium Valasske Mezirici.
Превью матча Валашске Мезиржичи — Искра Рымаров
Команда Валашске Мезиржичи в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 17-19. Команда Искра Рымаров, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 14-26. Команда Валашске Мезиржичи в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Искра Рымаров забивает 1, пропускает 3.