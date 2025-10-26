Превью матча ФК Шумперк — SK Zabreh

Команда ФК Шумперк в последних 10 матчах одержала 5 побед , 4 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 15-6. Команда SK Zabreh, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 7-8. Команда ФК Шумперк в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. SK Zabreh забивает 1, пропускает 1.