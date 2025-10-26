Смотреть онлайн ФК Шумперк - SK Zabreh 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — Czechia 4. Liga: ФК Шумперк — SK Zabreh, 13 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Městský stadion v Šumperku, ulice Tyršova.
Превью матча ФК Шумперк — SK Zabreh
Команда ФК Шумперк в последних 10 матчах одержала 5 побед , 4 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 15-6. Команда SK Zabreh, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 7-8. Команда ФК Шумперк в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. SK Zabreh забивает 1, пропускает 1.