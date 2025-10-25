Превью матча ФК Спартак Велька-Битеш — Сазавоу

Команда ФК Спартак Велька-Битеш в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 15-18. Команда Сазавоу, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 14-15. Команда ФК Спартак Велька-Битеш в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Сазавоу забивает 1, пропускает 2.