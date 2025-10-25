Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн ФК Спартак Велька-Битеш - Сазавоу 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧехияCzechia 4. Liga: ФК Спартак Велька-БитешСазавоу, 13 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Fotbalový Stadión Velká Bíteš.

МСК, 13 тур, Стадион: Fotbalový Stadión Velká Bíteš
Czechia 4. Liga
ФК Спартак Велька-Битеш
32'
66'
Завершен
2 : 1
25 октября 2025
Сазавоу
37'
Смотреть онлайн
ФК Спартак Велька-Битеш icon
32'
FC Zdas Zdar Nad Sazavou icon
37'
Счет после первого тайма 1:1
ФК Спартак Велька-Битеш icon
66'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
8'
Угловой
ФК Спартак Велька-Битеш - Угловой
26'
Угловой
ФК Спартак Велька-Битеш - Угловой
28'
Угловой
ФК Спартак Велька-Битеш - Угловой
32'
ФК Спартак Велька-Битеш - 1-ый Гол
37'
FC Zdas Zdar Nad Sazavou - 2-ой Гол
42'
Угловой
ФК Спартак Велька-Битеш - Угловой
43'
Угловой
ФК Спартак Велька-Битеш - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
51'
Угловой
ФК Спартак Велька-Битеш - Угловой
54'
Угловой
ФК Спартак Велька-Битеш - Угловой
55'
Угловой
FC Zdas Zdar Nad Sazavou - Угловой
57'
Угловой
FC Zdas Zdar Nad Sazavou - Угловой
60'
Угловой
FC Zdas Zdar Nad Sazavou - Угловой
66'
ФК Спартак Велька-Битеш - 3-ий Гол
77'
Угловой
ФК Спартак Велька-Битеш - Угловой
81'
Угловой
FC Zdas Zdar Nad Sazavou - Угловой
82'
Угловой
FC Zdas Zdar Nad Sazavou - Угловой
89'
Угловой
FC Zdas Zdar Nad Sazavou - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча ФК Спартак Велька-Битеш — Сазавоу

Команда ФК Спартак Велька-Битеш в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 15-18. Команда Сазавоу, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 14-15. Команда ФК Спартак Велька-Битеш в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Сазавоу забивает 1, пропускает 2.

Статистика матча

Атаки
126
107
Угловые
8
6
Удары мимо ворот
4
8
Удары в створ ворот
8
3
Игры 13 тур
02.11.2025
Spartak Police Nad Metuji
-:-
Глинско
Отложен
02.11.2025
Милевско
4:3
TJ Milin
Завершен
02.11.2025
Turnov
3:3
ТЙ Свитави
Завершен
01.11.2025
Темпо
1:1
Слани
Завершен
01.11.2025
SK Rapid Psary
0:7
FK Usti nad Labem B
Завершен
01.11.2025
Slovan Hradek nad Nisou
0:2
Космоносу
Завершен
01.11.2025
СК Високе-Мито
2:1
Каслав
Завершен
01.11.2025
ФК Добровице
0:4
Хлумец НК
Завершен
01.11.2025
Спартак Собеслав
4:0
TJ Prestice B
Завершен
01.11.2025
Искра Домажлице II
1:1
ФК Комаров
Завершен
01.11.2025
ФК Горжовицко
2:2
Тахов
Завершен
01.11.2025
Петршин Плзень II
0:1
Чески Крумлов
Завершен
01.11.2025
ФК Сенко Дубравка
2:1
FC Krimice
Завершен
01.11.2025
ТЖ Спойе Прага
2:0
Метеор
Завершен
01.11.2025
Пршеперже
3:2
ФК Наход
Завершен
01.11.2025
Штети
2:1
Секо Лоуни
Завершен
01.11.2025
Уезд Прага 4
2:0
Виктория Марианске-Лазне
Завершен
01.11.2025
FK Horni Redice
3:0
Брандис-над-Лабем
Завершен
01.11.2025
Бенесов
1:1
Повлтавска
Завершен
01.11.2025
ФК Олимпие Брезова
1:1
ФК Предни Копанина
Завершен
01.11.2025
МФК Хрудим Б
1:2
ФК Трутнов
Завершен
31.10.2025
Хомутов
1:1
ФК Остров
Завершен
31.10.2025
Карловы Вары
1:1
Соколов
Завершен
28.10.2025
Зноймо
-:-
Спарта Брно
Отложен
26.10.2025
ССК Биловец
6:3
Фридлант-над-Остравици
Завершен
26.10.2025
ФК Шумперк
0:0
SK Zabreh
Завершен
26.10.2025
Далниц Спержице
1:0
Пелхимов
Завершен
26.10.2025
Сокол Тасовице
2:1
FS Trebic
Завершен
26.10.2025
Вельке
2:1
АФК Гумполец
Завершен
26.10.2025
Опава В
2:1
Чески Тесин
Завершен
26.10.2025
Хавиров
2:1
ФК Богумин
Завершен
25.10.2025
ФК Сокол Ланжгот
1:1
Батов 1930
Завершен
25.10.2025
Татран Вшеховице
1:1
ФК Страни
Завершен
25.10.2025
Елко Холесов
2:4
Бзенец
Завершен
Комментарии к матчу
