Смотреть онлайн Нови-Йичин - Пуста Полом 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — Czechia 4. Liga: Нови-Йичин — Пуста Полом, 13 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion Nový Jičín.
Превью матча Нови-Йичин — Пуста Полом
Команда Нови-Йичин в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 18-17. Команда Пуста Полом, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 18-27. Команда Нови-Йичин в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Пуста Полом забивает 2, пропускает 3.