Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — Czechia 4. Liga : Гавличкув-Брод — Татран , 13 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 11:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion Na Losích .

Превью матча Гавличкув-Брод — Татран

Команда Гавличкув-Брод в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 12-13. Команда Татран, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 15-18. Команда Гавличкув-Брод в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Татран забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 мая 2025 на поле команды Гавличкув-Брод, в том матче победу одержали хозяева.