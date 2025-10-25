Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Гавличкув-Брод - Татран 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧехияCzechia 4. Liga: Гавличкув-БродТатран, 13 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 11:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion Na Losích.

МСК, 13 тур, Стадион: Stadion Na Losích
Czechia 4. Liga
Гавличкув-Брод
52'
68'
Завершен
2 : 1
25 октября 2025
Татран
13'
Смотреть онлайн
Татран icon
13'
Счет после первого тайма 0:1 : 0,0
Гавличкув-Брод icon
52'
Гавличкув-Брод icon
68'
Матч закончился со счётом 2:1 : 0,0
Текстовая трансляция
9'
Угловой
Татран - Угловой
13'
Татран - 1-ый Гол
15'
Угловой
Гавличкув-Брод - Угловой
24'
Угловой
Гавличкув-Брод - Угловой
28'
Угловой
Гавличкув-Брод - Угловой
31'
Угловой
Гавличкув-Брод - Угловой
31'
Угловой
Гавличкув-Брод - Угловой
32'
Угловой
Гавличкув-Брод - Угловой
35'
Угловой
Гавличкув-Брод - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 0,0
52'
Гавличкув-Брод - 2-ой Гол
55'
Угловой
Гавличкув-Брод - Угловой
58'
Угловой
Гавличкув-Брод - Угловой
66'
Угловой
Татран - Угловой
66'
Угловой
Татран - Угловой
68'
Гавличкув-Брод - 3-ий Гол
73'
Угловой
Татран - Угловой
76'
Угловой
Гавличкув-Брод - Угловой
77'
Угловой
Татран - Угловой
90+3'
Угловой
Татран - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1 : 0,0

Превью матча Гавличкув-Брод — Татран

Команда Гавличкув-Брод в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 12-13. Команда Татран, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 15-18. Команда Гавличкув-Брод в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Татран забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 мая 2025 на поле команды Гавличкув-Брод, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Гавличкув-Брод
Гавличкув-Брод
Татран
Гавличкув-Брод
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
31.05.2025
Гавличкув-Брод
Гавличкув-Брод
3:2
Татран
Татран
Обзор

Статистика матча

Атаки
91
110
Угловые
10
6
Удары мимо ворот
6
4
Удары в створ ворот
4
7
Игры 13 тур
02.11.2025
Spartak Police Nad Metuji
-:-
Глинско
Отложен
02.11.2025
Милевско
4:3
TJ Milin
Завершен
02.11.2025
Turnov
3:3
ТЙ Свитави
Завершен
01.11.2025
Темпо
1:1
Слани
Завершен
01.11.2025
SK Rapid Psary
0:7
FK Usti nad Labem B
Завершен
01.11.2025
Slovan Hradek nad Nisou
0:2
Космоносу
Завершен
01.11.2025
СК Високе-Мито
2:1
Каслав
Завершен
01.11.2025
ФК Добровице
0:4
Хлумец НК
Завершен
01.11.2025
Спартак Собеслав
4:0
TJ Prestice B
Завершен
01.11.2025
Искра Домажлице II
1:1
ФК Комаров
Завершен
01.11.2025
ФК Горжовицко
2:2
Тахов
Завершен
01.11.2025
Петршин Плзень II
0:1
Чески Крумлов
Завершен
01.11.2025
ФК Сенко Дубравка
2:1
FC Krimice
Завершен
01.11.2025
ТЖ Спойе Прага
2:0
Метеор
Завершен
01.11.2025
Пршеперже
3:2
ФК Наход
Завершен
01.11.2025
Штети
2:1
Секо Лоуни
Завершен
01.11.2025
Уезд Прага 4
2:0
Виктория Марианске-Лазне
Завершен
01.11.2025
FK Horni Redice
3:0
Брандис-над-Лабем
Завершен
01.11.2025
Бенесов
1:1
Повлтавска
Завершен
01.11.2025
ФК Олимпие Брезова
1:1
ФК Предни Копанина
Завершен
01.11.2025
МФК Хрудим Б
1:2
ФК Трутнов
Завершен
31.10.2025
Хомутов
1:1
ФК Остров
Завершен
31.10.2025
Карловы Вары
1:1
Соколов
Завершен
28.10.2025
Зноймо
-:-
Спарта Брно
Отложен
26.10.2025
ССК Биловец
6:3
Фридлант-над-Остравици
Завершен
Комментарии к матчу
