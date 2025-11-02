Смотреть онлайн Beykoz Ishaklispor - Inkilap 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Турция — Türkiye 3.Lig Group 1: Beykoz Ishaklispor — Inkilap, 9 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Beylerbeyi 75.Yil Stadyumu.
Превью матча Beykoz Ishaklispor — Inkilap
Команда Beykoz Ishaklispor в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 11-8. Команда Inkilap, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 3-12. Команда Beykoz Ishaklispor в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Inkilap забивает 0, пропускает 1.