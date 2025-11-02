Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Beykoz Ishaklispor - Inkilap 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ТурцияTürkiye 3.Lig Group 1: Beykoz IshaklisporInkilap, 9 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Beylerbeyi 75.Yil Stadyumu.

МСК, 9 тур, Стадион: Beylerbeyi 75.Yil Stadyumu
Türkiye 3.Lig Group 1
Beykoz Ishaklispor
81'
Завершен
1 : 1
02 ноября 2025
Inkilap
60'
Счет после первого тайма 0:0 : 3,2
Inkilap icon
60'
Beykoz Ishaklispor icon
81'
Матч закончился со счётом 1:1 : 3,2
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Inkilap - Угловой
6'
Угловой
Inkilap - Угловой
14'
Угловой
Inkilap - Угловой
29'
Угловой
Beykoz Ishaklispor - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 3,2
50'
Угловой
Beykoz Ishaklispor - Угловой
60'
Inkilap - 1-ый Гол
81'
Beykoz Ishaklispor - 2-ой Гол
88'
Угловой
Beykoz Ishaklispor - Угловой
90+1'
Угловой
Inkilap - Угловой
90+2'
Угловой
Beykoz Ishaklispor - Угловой
90+6'
Угловой
Beykoz Ishaklispor - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 3,2

Превью матча Beykoz Ishaklispor — Inkilap

Команда Beykoz Ishaklispor в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 11-8. Команда Inkilap, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 3-12. Команда Beykoz Ishaklispor в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Inkilap забивает 0, пропускает 1.

Статистика матча

Атаки
157
122
Угловые
5
4
Удары мимо ворот
2
3
Удары в створ ворот
5
4
Игры 9 тур
02.11.2025
Beykoz Ishaklispor
1:1
Inkilap
Завершен
02.11.2025
Galataspor
0:2
Corluspor 1947
Завершен
02.11.2025
Канкайя
2:1
Bursa Niluferspor
Завершен
02.11.2025
Бурса Йилдиримспор
0:1
1926 Polatli Belediyespor
Отменен
Комментарии к матчу
