Смотреть онлайн Канкайя - Bursa Niluferspor 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Турция — Türkiye 3.Lig Group 1: Канкайя — Bursa Niluferspor, 9 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ostim Şehir Stadyumu.
Превью матча Канкайя — Bursa Niluferspor
Команда Канкайя в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 16-9. Команда Bursa Niluferspor, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 6-6. Команда Канкайя в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Bursa Niluferspor забивает 1, пропускает 1.