02.11.2025

Смотреть онлайн Канкайя - Bursa Niluferspor 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ТурцияTürkiye 3.Lig Group 1: КанкайяBursa Niluferspor, 9 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ostim Şehir Stadyumu.

МСК, 9 тур, Стадион: Ostim Şehir Stadyumu
Türkiye 3.Lig Group 1
Канкайя
11'
69'
Завершен
2 : 1
02 ноября 2025
Bursa Niluferspor
47'
Смотреть онлайн
Канкайяspor icon
11'
Счет после первого тайма 1:0 : 3,1
Bursa Nilüfer FK icon
47'
Канкайяspor icon
69'
Матч закончился со счётом 2:1 : 3,1
Текстовая трансляция
11'
Канкайяspor - 1-ый Гол
23'
Угловой
Bursa Nilüfer FK - Угловой
38'
Угловой
Канкайяspor - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 3,1
47'
Bursa Nilüfer FK - 2-ой Гол
54'
Угловой
Bursa Nilüfer FK - Угловой
57'
Угловой
Канкайяspor - Угловой
66'
Угловой
Канкайяspor - Угловой
69'
Канкайяspor - 3-ий Гол
80'
Угловой
Канкайяspor - Угловой
90+4'
Угловой
Bursa Nilüfer FK - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1 : 3,1

Превью матча Канкайя — Bursa Niluferspor

Команда Канкайя в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 16-9. Команда Bursa Niluferspor, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 6-6. Команда Канкайя в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Bursa Niluferspor забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Канкайя Канкайя
61%
Bursa Niluferspor Bursa Niluferspor
39%
Атаки
109
75
Угловые
4
3
Удары мимо ворот
3
4
Удары в створ ворот
4
1
Игры 9 тур
02.11.2025
Beykoz Ishaklispor
1:1
Inkilap
Завершен
02.11.2025
Galataspor
0:2
Corluspor 1947
Завершен
02.11.2025
Канкайя
2:1
Bursa Niluferspor
Завершен
02.11.2025
Бурса Йилдиримспор
0:1
1926 Polatli Belediyespor
Отменен
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA