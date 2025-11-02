Превью матча Бурса Йилдиримспор — 1926 Polatli Belediyespor

Команда Бурса Йилдиримспор в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 10-7. Команда 1926 Polatli Belediyespor, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 2-9. Команда Бурса Йилдиримспор в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. 1926 Polatli Belediyespor забивает 0, пропускает 1.