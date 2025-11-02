Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Galataspor - Corluspor 1947 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ТурцияTürkiye 3.Lig Group 1: GalatasporCorluspor 1947, 9 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени .

МСК, 9 тур
Türkiye 3.Lig Group 1
Galataspor
Завершен
0 : 2
02 ноября 2025
Corluspor 1947
3'
45'
Corluspor 1947 icon
3'
Corluspor 1947 icon
45'
Счет после первого тайма 0:2
Матч закончился со счётом 0:2
Текстовая трансляция
3'
Corluspor 1947 - 1-ый Гол
22'
Угловой
Corluspor 1947 - Угловой
23'
Угловой
Corluspor 1947 - Угловой
26'
Угловой
Corluspor 1947 - Угловой
35'
Угловой
Galataspor - Угловой
45'
Corluspor 1947 - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 0:2
51'
Угловой
Corluspor 1947 - Угловой
57'
Угловой
Corluspor 1947 - Угловой
63'
Угловой
Galataspor - Угловой
82'
Угловой
Galataspor - Угловой
84'
Угловой
Galataspor - Угловой
90+1'
Угловой
Galataspor - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2

Превью матча Galataspor — Corluspor 1947

Команда Galataspor в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 11-11. Команда Corluspor 1947, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 15-7. Команда Galataspor в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Corluspor 1947 забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Galataspor Galataspor
52%
Corluspor 1947 Corluspor 1947
48%
Атаки
77
84
Угловые
5
5
Удары мимо ворот
6
5
Удары в створ ворот
2
6
Игры 9 тур
02.11.2025
Beykoz Ishaklispor
1:1
Inkilap
Завершен
02.11.2025
Galataspor
0:2
Corluspor 1947
Завершен
02.11.2025
Канкайя
2:1
Bursa Niluferspor
Завершен
02.11.2025
Бурса Йилдиримспор
0:1
1926 Polatli Belediyespor
Отменен
