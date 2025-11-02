Смотреть онлайн Galataspor - Corluspor 1947 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Турция — Türkiye 3.Lig Group 1: Galataspor — Corluspor 1947, 9 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени .
Превью матча Galataspor — Corluspor 1947
Команда Galataspor в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 11-11. Команда Corluspor 1947, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 15-7. Команда Galataspor в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Corluspor 1947 забивает 2, пропускает 1.