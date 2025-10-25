Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн СВ Бурмус - SV Anthering 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстрияАвстрия. Футбол. Ландеслига: СВ БурмусSV Anthering, 13 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .

МСК, 13 тур
Австрия. Футбол. Ландеслига
СВ Бурмус
Завершен
2 : 1
25 октября 2025
SV Anthering
Превью матча СВ Бурмус — SV Anthering

Команда СВ Бурмус в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 13-12. Команда SV Anthering, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 4-28. Команда СВ Бурмус в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. SV Anthering забивает 0, пропускает 3.

Игры 13 тур
09.11.2025
Герасдорф Штаммерсдорф
-:-
Мауэрверк
Отложен
09.11.2025
Слован Хак
3:0
Floridsdorfer AC II
Завершен
09.11.2025
Ваттенс II
1:0
СПГ Мёц Зильц
Завершен
08.11.2025
Штадлау
1:1
ЛАК-Интер
Завершен
08.11.2025
First Vienna II
4:0
ВАФ Бригиттенау
Завершен
08.11.2025
ФК Эгг
-:-
Дорнбирнер
Отложен
08.11.2025
ФК Гофис
1:3
ФК Вольфурт
Завершен
08.11.2025
Адмира Дорнбирн
3:2
СК Лохау
Завершен
08.11.2025
СВ Лудеш
0:1
ФК Хард
Завершен
08.11.2025
Рётхис
2:0
Австрия Лустенау II
Завершен
08.11.2025
Блау-Вайс Фелдкирх
1:1
ФК Бизау
Завершен
08.11.2025
Хеллас Кагран
0:3
Винербергер
Завершен
08.11.2025
ФК 1980 Вена
2:2
Хелфорт 15
Завершен
08.11.2025
Ротенберг
2:5
ФК Ненцинг
Завершен
07.11.2025
Швехат
5:1
Симмерингер
Завершен
07.11.2025
Ред Стар Пензинг
2:0
А-XIII Аухоф Центр
Завершен
02.11.2025
SK Pama
2:4
SV Eberau
Завершен
02.11.2025
SPG Edelserpentin
0:1
Клингенбах
Завершен
02.11.2025
АСВ Зигендорф
1:1
СК Лайтапродерсдорф
Завершен
02.11.2025
Санкт-Маргретен
3:2
Еннерсдорф
Завершен
01.11.2025
Ст. Пёлтен II
2:3
Pochhacker Ybbs
Завершен
31.10.2025
ASV Neudorf/Parndorf II
0:3
Mattersburger Sportverein 2020
Завершен
31.10.2025
ASK Ebreichsdorf
0:0
SG Ardagger/Neustadtl
Завершен
31.10.2025
Кофидиш
1:1
Oberpullendorf
Завершен
31.10.2025
Лангенрор
4:1
SC Korneuburg
Завершен
31.10.2025
СК Ортманн
2:0
СК Цветль
Завершен
31.10.2025
УСВ Шайблингирхен-Варт
7:0
СКУ Килб
Завершен
31.10.2025
ФСВ Шремс
2:3
St. Peter/Au
Завершен
31.10.2025
Дотшкреуц
1:2
USV Halbturn
Завершен
Комментарии к матчу
