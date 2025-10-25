Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Австрия. Футбол. Ландеслига : СВ Бурмус — SV Anthering , 13 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .

Превью матча СВ Бурмус — SV Anthering

Команда СВ Бурмус в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 13-12. Команда SV Anthering, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 4-28. Команда СВ Бурмус в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. SV Anthering забивает 0, пропускает 3.