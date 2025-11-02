Смотреть онлайн Санкт-Маргретен - Еннерсдорф 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Австрия. Футбол. Ландеслига: Санкт-Маргретен — Еннерсдорф, 13 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
Превью матча Санкт-Маргретен — Еннерсдорф
Команда Санкт-Маргретен в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 18-15.