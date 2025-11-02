Смотреть онлайн АСВ Зигендорф - СК Лайтапродерсдорф 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Австрия. Футбол. Ландеслига: АСВ Зигендорф — СК Лайтапродерсдорф, 13 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
Превью матча АСВ Зигендорф — СК Лайтапродерсдорф
Команда АСВ Зигендорф в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 11-23. Команда СК Лайтапродерсдорф, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 18-11. Команда АСВ Зигендорф в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. СК Лайтапродерсдорф забивает 2, пропускает 1.