Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Австрия. Футбол. Ландеслига: SPG Edelserpentin — Клингенбах, 13 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени .
Превью матча SPG Edelserpentin — Клингенбах
Команда SPG Edelserpentin в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 10-8. Команда Клингенбах, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 11-16. Команда SPG Edelserpentin в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Клингенбах забивает 1, пропускает 2.