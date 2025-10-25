Смотреть онлайн Фёкламаркт - Union Gschwandt 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Австрия. Футбол. Ландеслига: Фёкламаркт — Union Gschwandt, 13 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Sportzentrum Union Volksbank Vöcklamarkt.
Превью матча Фёкламаркт — Union Gschwandt
Команда Фёкламаркт в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 11-12. Команда Union Gschwandt, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 4-13. Команда Фёкламаркт в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Union Gschwandt забивает 0, пропускает 1.