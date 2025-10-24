Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Австрия. Футбол. Ландеслига : Юн. Перг — Грюн-Вайс Михельдорф , 13 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .

Превью матча Юн. Перг — Грюн-Вайс Михельдорф

Команда Юн. Перг в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 13-9. Команда Грюн-Вайс Михельдорф, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 3-9. Команда Юн. Перг в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Грюн-Вайс Михельдорф забивает 0, пропускает 1.