Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Австрия. Футбол. Ландеслига : ТСВ Ноймаркт — СК Грёдиг , 13 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sportplatz Neumarkt .

Превью матча ТСВ Ноймаркт — СК Грёдиг

Команда ТСВ Ноймаркт в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 14-11. Команда СК Грёдиг, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 32-6. Команда ТСВ Ноймаркт в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. СК Грёдиг забивает 3, пропускает 1.