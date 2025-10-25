25.10.2025
Смотреть онлайн Унион Эдельвейс - Штайр 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Австрия. Футбол. Ландеслига: Унион Эдельвейс — Штайр, 13 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
МСК, 13 тур
Австрия. Футбол. Ландеслига
Завершен
1 : 1
25 октября 2025
Превью матча Унион Эдельвейс — Штайр
Комментарии к матчу